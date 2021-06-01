Краснодар, , 19:15 — REGNUM Руководство «Краснодара» намерено в летнее трансферное окно продать 21-летнего российского флангового нападающего Магомеда Шапи-Сулейманова и на вырученные деньги подписать форварда «Спартака» Максима Глушенкова. Об этом 1 июня сообщило издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Максим Глушенков, выступая за «Химки» на правах аренды, принял участие в шести матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает Глушенкова в 1,5 миллиона евро. Соглашение россиянина с «красно-белыми» рассчитано до конца сезона 2022/23.

Магомед-Шапи Сулейманов в минувшем сезоне РПЛ забил четыре мяча в 27-ми турах. Трансферная стоимость футболиста, по оценкам transfermarkt, составляет 8 миллионов евро. Контракт Сулейманова с «быками» истекает 30 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» также интересуется нападающим казанского «Рубина» Денисом Макаровым.