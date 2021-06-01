Майами, США, 1 июня 2021, 20:31 — REGNUM Полиция Майами разыскивает трех преступников, которые 30 мая открыли огонь возле концертного клуба в Майами, убив двоих и ранив более 20 человек, сообщает 1 июня Reuters.
Полиция опубликовала видео с камер наблюдения, на которых видно, как белая машина останавливается и из нее выбегают трое мужчин с пистолетами полностью одетые в черное.
За арест преступников полиция предлагает $130 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая стало известно, что число жертв от стрельбы, открытой мужчиной около железнодорожного депо в американском городе Сан-Хосе (штат Калифорния), выросло до девяти человек.