1 июня 2021 | Время чтения 4 мин

Учиться на экономических специальностях интересно. Это всегда актуально. Современное экономическое образование здорово изменилось, в нём много интерактива, много реальных кейсов, много практики. В вузах часто преподают практикующие финансисты и экономисты. Студенты получают информацию прямо «с передовой». И тем не менее, остается вопрос — а имеет ли вообще смысл идти на экономический?

Дарья Юдкевич, , 20:23 — REGNUM Экономические специальности в вузах давно пользуются в России популярностью. С 90-х годов эта популярность была так высока, что даже стали поговаривать про переизбыток выпускников экономических вузов в нашей стране. Стоит ли сейчас получать эту специальность, как помочь себе стать в ней успешным и как можно собственными руками уничтожить свои перспективы на хорошую карьеру, рассказывает преподаватель ВШЭ Мария Абрамовская.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Сейчас модно говорить, что юристов и экономистов слишком много, они уже не нужны, профессия устаревает, экономисты работают продавцами в магазинах и т.д. Можете ли Вы с этим согласиться?

Мария Абрамовская: Я — нет. Давайте начнем сначала. Стоит ли вообще получать высшее образование? Что оно даёт? Hard skills — это навыки, которым можно научиться. Это всё то, чему учат в школе, вузе, на курсах. Эти знания можно проверить на экзаменах, оценить. Soft skills — это больше про личные качества, коммуникацию, поведение в коллективе, умение работать в разных командах, подстраиваться под различные корпоративные культуры. Сейчас активно муссируется идея, что hard skills менее важны, чем soft skills, а высшее образование — это как раз про те самые «не особо важные» hard. Так зачем же тратить столько лет на то, что потом не будет нужно — резонно? Но дело в том, что высшее образование, прежде всего, даёт профессиональный кругозор. Умение читать и понимать профессиональную литературу. Умение делать корректные выводы из доступной информации. Умение отстаивать свою точку зрения. Вуз — это не школа, там не дают точечных знаний. Высшее образование развивает личность.

ИА REGNUM: А куда поступать?

Мария Абрамовская: Это уже выбор абитуриента. Безусловно, экономистов много, сейчас в любом вузе есть экономические факультеты, а конкуренция на рынке труда очень высокая. Но это не значит, что не нужно учиться в экономике. Вся жизнь взрослого человека — это сплошная конкуренция. Просто мы привыкли к этому и не обращаем внимания.

Учиться на экономических специальностях интересно. Это всегда актуально. Современное экономическое образование здорово изменилось, в нём много интерактива, много реальных кейсов, много практики. В вузах часто преподают практикующие финансисты и экономисты. Студенты получают информацию прямо «с передовой».

Если выбирать специализацию, то мне больше нравятся прикладные дисциплины: прикладная экономика, экономика в отдельных отраслях и т.д. Очень актуальным остаётся маркетинг, потому что «продажи — главный драйвер роста бизнеса».

Настороженно отношусь к специальностям типа топ-менеджмента или антикризисного управления. Такие вещи хороши для магистратуры, но не для бакалавров.

ИА REGNUM: Известный мем «ожидания vs реальность» наверняка как-то проявляет себя после поступления на экономический…

Мария Абрамовская: Да. Как и любое другое образование, экономическое требует много самостоятельной работы. Но сейчас для этого созданы все условия. Можно слушать лекции преподавателей в других вузах, можно проходить онлайн-курсы на образовательных платформах. Было бы желание.

Главное — понимать, что знания нужно получать самому. Ситуация «выучил, сдал, забыл» работает против студента в будущем. Все эти знания будут очень нужны в работе. И если работодатель говорит: «Забудь всё то, чему вас учили в вузе, и делайте по инструкции», то либо объясните ему, что правы вы, либо ищите другого работодателя.

ИА REGNUM: Случаи, когда выпускник экономического факультета не может устроиться по специальности, нередки. Как может «будущий экономист» помочь себе стать экономистом действительным?

Мария Абрамовская: Очень часто можно услышать жалобы про то, что без опыта не берут на работу. Действительно, выпускников не очень хотят трудоустраивать, потому что считается, что их всему нужно учить. Чтобы не попасть в такую ситуацию, ещё будучи студентом нужно стажироваться. И даже без оплаты, но в хороших компаниях. Важно понимать, что если студент подрабатывает в заведениях общепита и т.д., это тупик с точки зрения его дальнейшего трудоустройства. А если прошел по конкурсу на стажировку в крупную компанию, это трамплин в карьерной лестнице. Ещё один хороший трамплин — это международные сертификаты ACCA, CIMA, CFA, CIA и т.д. Обладатели данных сертификатов всегда на несколько шагов впереди.

ИА REGNUM: Пожалуй, в том, что выпускники не могут устроиться, виноваты не только работодатели, но и те ребята, которые, не имея ни опыта, ни знаний, сразу требуют себе очень высокую стартовую зарплату.

Мария Абрамовская: Есть такое. Когда человек поступает на экономический, о чём только он не мечтает ‑ и что сразу станет богатым, и сразу финансовым директором, будет работать в банке начальником. И хотя перспектива не прямо под рукой, она есть. Могу уверенно сказать: смело идите на экономические факультеты! И учите английский. Он ещё долго будет главным бизнес-языком.