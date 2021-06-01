Москва, , 19:13 — REGNUM Отказываться от транзита газа через территорию Украины Россия не планирует, сообщил 1 июня журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отметив, что у Москвы и Киева есть договор о транзите газа на европейскую территории, представитель Кремля отметил, что и после завершения срока его действия «Россия не намерена отказываться от украинского транзита».

Он пояснил, что транзит через Украину нужен, особенно с учётом наращивания объёма поставляемого в страны ЕС газа. Песков напомнил позицию российского руководства о том, что вопрос поставок и транзита газа — экономический, так что он «должен отвечать требованиям рынка».

Со своей стороны украинские власти как собственники газотранспортной сети должны обеспечивать «нормальное техническое состояние системы».

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