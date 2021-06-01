Москва, , 19:00 — REGNUM В главной базе Северного флота Североморске прошла торжественная церемония первого подъёма Андреевского флага на новейшем высокоскоростном транспортно-десантном катере типа «БК-16» проекта 02510, сообщает 1 июня пресс-служба Северного флота.

В торжественной церемонии принял участие начальник штаба Северного флота контр-адмирал Владимир Воробьев. Он поздравил экипаж катера и отметил, что знаменательное событие совпало с празднованием 288-й годовщины со дня образования Северного флота.

Катер проекта 02510 типа «БК-16» построен на предприятии «Рыбинская верфь». Он включен в состав подразделений специального назначения Северного флота.

Катер предназначен для транспортировки, высадки и огневой поддержки десанта численностью до 19 человек, для противодесантных и спасательных операций, мероприятий по борьбе с пиратством и терроризмом, а также для перевозки небольших грузов.

Катера типа «БК-16» вооружаются дистанционно управляемым боевым модулем концерна «Калашников». Модуль защищен от 7,62мм пуль и гиростабилизирован по двум осям, что повышает точность стрельбы во время движения или качки.

Катер способен развивать скорость до 45 узлов и осуществлять высадку десанта на необорудованное побережье.

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