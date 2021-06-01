Флорида, США, , 20:26 — REGNUM Штат Флорида, США, во вторник, 1 июня, официально запретил девушкам трансгендерам принимать участие в школьных соревнованиях. Флорида стала самым крупным из штатов, где был введен такой запрет, сообщает Reuters.

Борцы за права человека выступили против и заявили, что это дискриминация.

Законопроект подписал губернатор штата Рон Десантис после того, как он был одобрен законодательным органом штата.

Сторонники закона говорят, что он помогает защищать справедливое соперничество, потому что не позволяет девушкам соревноваться с трансгендерами, которые были рождены мужчинами.