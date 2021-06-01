Москва, , 18:55 — REGNUM Вопрос реконструкции и ремонта домов культуры в городах и сёлах России поручил проработать правительству президент страны Владимир Путин, сообщили 31 мая в пресс-службе Кремля.

Соответствующее поручение Путин дал по итогам состоявшейся 25 мая встречи с лауреатами премии президента для молодых деятелей культуры и премии президента в области литературы и искусства.

«Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и представить предложения о внесении в федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура» изменений, предусматривающих реконструкцию, капитальный ремонт и необходимое оснащение домов культуры, расположенных как в сельских поселениях, так и в городах с численностью населения до 500 тысяч человек», — говорится в поручении.

Добавим, что реализовано это поручение должно быть к 1 июля 2021 г. Ответственными назначены глава правительства РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) российских регионов.

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