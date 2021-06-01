Мадрид, , 18:49 — REGNUM Руководство мадридского «Реала» решило остановиться на кандидатуре Карло Анчелотти. 61-летний итальянский специалист будет призван занять должность главного тренера «сливочных». Об этом 1 июня сообщила испанская газета Marca.

Карло Анчелотти тренировал «Реал» с период с 2013 по 2015 годы. В первом же сезоне итальянец привел «сливочных» к победе в Лиге Чемпионов. После ухода из «Реала» Анчелотти возглавлял мюнхенскую «Баварию», «Наполи» и «Эвертон».

Ранее сообщалось, что «Реал» планировал назначить на пост главного тренера Маурицио Почеттино, который на данный момент возглавляет французский «Пари Сен-Жермен».

27 мая Зинедин Зидан объявил об уходе с поста главного тренера мадридского «Реала».