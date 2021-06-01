Лондон, , 18:44 — REGNUM В Британии за последние сутки не было зафиксировано ни одной смерти пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает 1 июня минздрав страны.

По утверждению ведомства, такого показателя удалось добиться впервые с марта 2020 года, когда началась пандемия коронавируса.

По данным британского минздрава, за сутки в стране было выявлено 3165 новых заражений.

Днем ранее было зафиксировано 3383 случаев заражения коронавирусом, скончался один пациент с диагнозом COVID-19.

С начала пандемии коронавируса в Британии почти 4,5 млн человек заразились, из них скончались около 128 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент в Британии одной дозой вакцинированы 74,9% совершеннолетних граждан страны, а две дозы вакцины получили 48,9% взрослых британцев.

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