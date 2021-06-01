Приштина, , 19:00 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что США и ЕС не оказывают на Приштину давления с целью принудить её к возобновлению диалога с Сербией, сообщает Telegrafi.

Такое заявление Курти сделал 1 июня, комментируя встречу со специальным представителем Евросоюза по диалогу между Сербией и Косово Мирославом Лайчаком и специальным представителем США на Западных Балканах Мэттью Палмером.

Политик подтвердил, что встреча с президентом Сербии Александром Вучичем состоится уже в середине июня.

На вопрос журналистов о том, будет ли в Косово создана ассоциация сербских муниципалитетов, политик ответил, что в республике не может быть моноэтничной ассоциации муниципалитетов, поскольку необходима интеграция всего населения, независимо от национальности, а создание такой ассоциации только углубит разделение.

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