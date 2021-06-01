Москва, , 18:41 — REGNUM Законопроект о штрафах за злоупотребления со сбором персональных данных правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Предлагается ввести санкции за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, за исключением случаев, когда обязанность предоставления таких данных предусмотрена законодательством Российской Федерации или связана с непосредственным исполнением договора с потребителем.

Штраф на должностных лиц предусматривается в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а на юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В случае поддержки, нормы вступят в силу с 1 марта 2022 года.

В правительстве отмечают, что бизнес чаще всего собирает избыточные персональные данные, а также нарушает права потребителя на свободный доступ к товарам (работам, услугам) путем ограничения на свободное распоряжение своими персональными данными.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума может запретить принудительный сбор персональных данных