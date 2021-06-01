Сан-Сальвадор, , 21:00 — REGNUM Суд Сальвадора досрочно освободил молодую женщину приговоренную к тридцати годам тюрьмы за аборт, сообщает 1 июня Reuters.

Сара Рожел была арестована в 2012 году после того, как пришла в больницу истекая кровью от ран, которые, как сказала девушка, она получила упав с лестницы дома. Будучи 22-летней студенткой, Рожел была осуждена за убийство нерожденной дочери.

Законы Сальвадора являются одними из самых строгих в сфере абортов и не предусматривают исключения в случае изнасилования, инцеста и угрозы жизни матери.

Более чем через восемь лет после того, как Рожель попала в тюрьму, судья позволил ей выйти досрочно.