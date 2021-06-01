Бишкек, , 18:30 — REGNUM Спикер парламента Киргизии Талант Мамытов передал материальную помощь семьям сотрудников пограничной службы, погибших во время недавнего вооруженного конфликта на киргизско-таджикской границе, передает госагентство «Кабар».

По 100 тысяч сомов (87 тысяч рублей) получили родственники трех убитых на границе пограничников — Эсентура Кубанычбекова, Бекзата Юлдашева и Нурсултана Манасбек уулу.

Председатель законодательного собрания выразил соболезнования родным погибших пограничников и заявил, что «их доблесть никогда не будет забыта».

ИА REGNUM напоминает, что с 28 по 30 апреля 2021 года на киргизско-таджикской границе произошел вооруженный конфликт между пограничниками Киргизии и военными Таджикистана.

В ходе него погибли 36 и получили ранения более 200 киргизстанцев, в том числе несколько детей. Были разрушены и сожжены свыше ста жилых домов и соцобъектов. Более 40 тысяч граждан Киргизии эвакуировали из зоны боевых действий.