Курган, , 18:27 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 49 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 июня сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 53 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 1 июня коронавирусом заразились 36 827 человек, выздоровели 35 297 человек. По данным сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Тюменской области с начала пандемии к 1 июня скончались 578 пациентов с COVID-19, что на пять человек больше, чем днём ранее.