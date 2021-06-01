Берлин, , 18:24 — REGNUM Германия надеется прийти к договорённости с США по вопросу «Северного потока — 2», сообщил 1 июня журналистам германский министр иностранных дел Хайко Маас.

Комментируя германо-американские переговоры, которые сегодня, 1 июня, начались в Вашингтоне по вопросу «СП-2», Маас заявил, что Берлин «принял к сведению» заявления президента США Джо Байдена, и добавил, что у Германии «есть интерес к поиску общего пути».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая Байден заявил, что санкции против «СП-2» только ухудшили бы отношения Вашингтона и Брюсселя.

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