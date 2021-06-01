Женева, Швейцария, , 18:23 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину от коронавируса производства китайской компании Sinovac в список рекомендованных для применения в чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает 1 июня пресс-служба организации.

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«ВОЗ сегодня утвердила вакцину Sinovac-CoronaVac для экстренного применения против COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом ВОЗ предоставляет странам, фондам и агентствам по закупкам свои заверения в том, что препарат «отвечает международным стандартам безопасности, эффективности и производства».