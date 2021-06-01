Курган, , 18:18 — REGNUM В Курганской области к 1 июня подтверждёно 33 новых случая заражения коронавирусом. Из них 23 зафиксированы в Кургане, сообщает региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом составлял в Зауралье 31 случай.

Всего с начала пандемии в Курганской области, по данным штаба, на 1 июня выявлено 21 435 случаев заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 20 320 человек, скончались 419 пациентов с COVID-19.