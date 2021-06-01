Загреб, , 18:16 — REGNUM 1 июня в Велика Горице на стадионе «Радник» состоится товарищеский матч между национальными сборными Хорватии и Армении по футболу. Игра начнется в 19:00 по московскому времени. За час до стартового свистка сборные назвали стартовые составы.

Стартовые составы команд:

Хорватия: Ливакович, Врсалько, Баришич, Чалета-Цар, Вида, Брозович, Влашич, Модрич, Крамарич, Брекало, Перишич.

Армения: Юрченко, Калисир, Восканян, Григорян, Бабаян, Адамян, Тертерян, Сперцян, Оганесян, Баргесян, Байрамян.

На матч назначена боснийская бригада арбитров во главе с Лукой Бильбией. Ассистенты главного судьи — Амер Мачич и Давор Бельо.