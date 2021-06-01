Орск, Оренбургская область, , 18:16 — REGNUM Авиакомпания Nordwind отменила прямые перелеты из Орска Оренбургской области в Сочи и Симферополь. Отмена летной программы распространяется на все лето, сообщает портал Orsk.ru.

Компания предлагает пассажирам вернуть купленные билеты либо изменить даты вылеты и попасть, например, в Сочи с вылетом из Оренбурга или же через Москву без каких-либо доплат. О причине такого шага не сообщается.

Ранее анонсировали прямые перелеты из Орска в Сочи со 2 июня, а в Симферополь — с 3 июня.