Калуга, , 18:14 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей президент Российской Федерации Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Участие в ней приняли многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов.

Калужская многодетная семья встретилась с Владимиром Путиным Пресс-служба правительства Калужской области

Местом включения в Калуге стало новое здание Государственного музея истории космонавтики имени К.Э.Циолковского. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, регион представляла семья Басыниных из города Сосенский Козельского района.

Поздравляя участников встречи с праздником, Владимир Путин подчеркнул: «Самое нужное, необходимое для каждого ребёнка, вне всякого сомнения, — это любовь и забота родителей, крепкая семья, где царят взаимопонимание и уважение друг к другу. В ваших больших, дружных семьях удивительно ярко проявляется дар именно такой — светлой, неисчерпаемой родительской любви. Когда каждый без исключения день посвящён детям, их воспитанию, гармоничному развитию».

Глава государства также обратил внимание на то, что поддержка семей с детьми и создание условий для достойного воспитания ребёнка, его самореализации являются безусловным приоритетом государственной политики. Эти положения закреплены в обновлённой Конституции России. Инструментом их реализации станут национальные проекты и программы. Поставлена задача: сделать всю систему поддержки семьи максимально целостной, понятной и эффективной, последовательной.

Калужская многодетная семья встретилась с Владимиром Путиным Пресс-служба правительства Калужской области «Работу нужно выстроить так, чтобы родители, семьи чётко знали, на какие льготы, выплаты имеют право, получали их без дополнительных формальностей и нервотрёпки, без хождения по всяким учреждениям и очередям. И чтобы люди были уверены: даже если семья по каким-то причинам окажется в трудном положении, государство обязательно окажется рядом, поможет, подставит плечо», — сказал Владимир Путин.

Принявшие участие в беседе Алексей и Наталья Басынины воспитывают восьмерых детей. Двое старших окончили школу с золотыми медалями и учатся в столичных вузах. Младшие дети также успешно осваивают школьные знания, претендуя на золотые медали выпускников. В свободное время они занимаются шахматами, рисованием, конструированием, баскетболом, вязанием, вышивкой. По словам родителей, семья часто принимала участие в туристических слётах, соревнованиях по спортивному ориентированию, разведению костра, переправе на тросах, преодолении препятствий. В 2012 году Наталья Басынина за достойное воспитание детей и вклад в реализацию региональной семейной политики была награждена дипломом и почетным знаком Калужской области «Признательность». Сотрудники музея организовали для семьи Басыниных экскурсию по новому экспозиционному пространству музея.

В Калужской области, начиная с 2009 года, семь семей удостоены ордена «Родительская слава» и одна — медали ордена «Родительская слава».

Калужская многодетная семья встретилась с Владимиром Путиным Пресс-служба правительства Калужской области

18 мая 2021 года президентом Российской Федерации Владимиром был подписан указ №293 «О награждении государственными наградами Российской Федерации». За заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей орденом «Родительская слава» награждена и семья Басыниных.