Москва, , 18:07 — REGNUM В ходе совместных российско-белорусских учений «Запад-2021», которые назначены на сентябрь, будет массово применена авиация, заявил 1 июня на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что весь авиаперсонал должен в полном объеме готовиться к действиям в этих условиях, а вся авиационная техника, аэродромы и вертолетные площадки должны строго соответствовать всем нормам безопасности полетов.

Сергей Шойгу сообщил, что подготовка к учениям «Запад-2021» перешла в активную фазу, проведен ряд командно-штабных тренировок различного уровня.

Российско-белорусские военные учения «Запад-2021» пройдут с 10 по 16 сентября на территории обеих стран на едином оперативно-стратегическом фоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в основу сценария учений положен один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки.

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