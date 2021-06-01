В Костроме за федеральные деньги приведут в порядок территорию цирка
Кострома, 1 июня, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В Костроме за федеральные деньги приведут в порядок территорию возле государственного цирка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В областном центре подвели итоги онлайн-голосования, в ходе которого горожане выбрали территорию для благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Принять участие в голосовании могли все желающие начиная с 14 лет. В итоге за 30 предложенных объектов проголосовали 28 тысяч костромичей. Наибольшее количество людей — 3370 человек пожелали израсходовать средства федерального бюджета на территорию около цирка.
Готовить проект по благоустройству объекта начнут в 2022 году. Администрация города обещает собрать предложения горожан и по возможности включить их в проект.
Справка: в разное время в Костроме существовали три цирка. Первый был построен в 1884 году и располагался рядом со зданием дворянского собрания. Второй деревянный цирк возвели в 1928 году на пересечении проспекта Текстильщиков и улицы Комсомольской, он сгорел в 1970 году. Современное здание цирка на 1625 мест появилось в областном центре в лишь через 14 лет после этих событий, в 1984 году. Первоначально территорию, прилегающую к «зданию для зрелищ», содержал сам цирк. Затем она была отдана на баланс муниципалитета. На сегодняшний день площадка выглядит неухоженной, за что администрация города и цирка систематически получают нарекания от горожан и гостей областной столицы.