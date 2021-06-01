Кострома, 1 июня, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В Костроме за федеральные деньги приведут в порядок территорию возле государственного цирка. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Государственный цирк в Костроме

В областном центре подвели итоги онлайн-голосования, в ходе которого горожане выбрали территорию для благоустройства в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Принять участие в голосовании могли все желающие начиная с 14 лет. В итоге за 30 предложенных объектов проголосовали 28 тысяч костромичей. Наибольшее количество людей — 3370 человек пожелали израсходовать средства федерального бюджета на территорию около цирка.

Готовить проект по благоустройству объекта начнут в 2022 году. Администрация города обещает собрать предложения горожан и по возможности включить их в проект.