Тирана, , 18:27 — REGNUM Албанское новостное агентство Lapsi сообщает, что во вторник, 1 июня, в Албании начнется вакцинация таксистов российской вакциной Sputnik V.

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Вакцинация будет проходить на стадионе Air Albania. В минздраве предусмотрено, что вакцинация будет проходить два дня — 1 и 2 июня, однако представители профсоюза таксистов считают, что уложить вакцинацию 1500 таксистов в это время невозможно, и требуют продления срока прививочной кампании.

Журналисты отмечают, что таксисты требовали вакцинации на протяжении двух месяцев, поскольку их профессия предполагает общение с большим количеством людей, что автоматически влечет за собой высокий риск заражения.

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