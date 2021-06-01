Париж, , 22:22 — REGNUM Японская теннисистка, вторая ракетка мира Наоми Осака получила поддержку от своей страны Японии, спонсоров и ведущих спортсменов во вторник, 1 июня, после того, как она решила отказаться от участия в Открытом чемпионате Франции (Roland Garros). Об этом сообщает Reuters.

По словам теннисистки, решение сняться является лучшим, поскольку после US Open 2018 года у неё была долгая депрессия, с которой «было сложно справляться». Она добавила, что не любит говорить перед публикой, т.к. испытывает приступы тревожности перед выходом к СМИ.

Среди прочих Осаку поддержала американская теннисистка Серена Уильямс, которая признала, что СМИ порой слишком сильно давят на спортсменов.

«Я сожалею о ситуации с Осакой. Сочувствую ей и хотела бы её просто обнять. У меня толстая кожа, а у кого-то тонкая. Мы все разные, и все по-разному относимся к делу. Вы просто должны позволить Наоми справиться с этим так, как она хочет», — сказала Уильямс во время пресс-конференции.

Напомним, Осака является четырёхкратной победительницей турниров серии Большого шлема. В 2018 и 2020 годах она побеждала на US Open, а в 2019 и 2021 годах — на Australian Open. На Roland Garros она трижды доходила до третьего раунда.