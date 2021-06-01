Москва, , 17:59 — REGNUM Законопроект, направленный на обеспечение надлежащей защиты исторического наследия города Москва, внес в Госдуму депутат от КПРФ Валерий Рашкин, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Парламентарий предлагает закрепить, что «территория города Москвы в границах Камер-Коллежского вала является территорией исторического поселения федерального значения».

«В защите нуждается общий архитектурный облик исторический части города, в том числе соотношение вертикальных и горизонтальных акцентов, природное окружение. Признание территории города Москвы в границах Камер-Коллежского вала историческим поселением обеспечит такую защиту», — приводит автор аргументы.

Центральная историческая часть города, расположенная в границах Камер-Коллежского вала, в настоящее время недостаточно защищена от разрушения. И если археологический слой получил свою защиту и был признан в 2017 году объектом археологического наследия, то все, что создано за прошедшие столетия на поверхности руками человека, может быть разрушено по воле застройщика, отмечает Рашкин.

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