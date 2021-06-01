Краснодар, , 17:58 — REGNUM

Бывший координатор объявившей о самороспуске организации «Открытая Россия» (признана Генпрокуратурой нежелательной на территории РФ) Андрей Пивоваров, который вечером 31 мая был задержан в петербургском аэропорту «Пулково», пытался скрыться от органов предварительного следствия за пределами России. Об этом заявили 1 июня в следственном управлении СК по Краснодарскому краю.

Именно это управление, по материалам, предоставленным ГУ МВД России по региону, возбудило уголовное дело в отношении 39-летнего Пивоварова. Он подозревается в участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории Российской Федерации, по статье 284.1 УК РФ.

Напомним, после задержания в «Пулково» Пивоваров был доставлен на предварительный допрос в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, в его петербургской квартире ночью прошел обыск. После чего активиста поместили в изолятор в Петербурге для последующего этапирования в Краснодар. По данным СМИ, Пивоваров был снят с самолета, готовившегося вылететь в Польшу. Сам активист заявил, что решил отдохнуть после роспуска упомянутой организации, о котором он объявил 27 мая.

Инкриминируемое ему преступление, по версии следствия, было совершено еще в августе 2020 года, когда Пивоваров, являясь участником организации, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ, разместил в открытом доступе сведения агитационного характера в поддержку этой организации.

«Фигурант был задержан сотрудниками правоохранительных органов при попытке скрыться от органов предварительного следствия за пределами Российской Федерации. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — заявили сегодня в СУ СКР по Краснодарскому краю.

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