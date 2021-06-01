Красногорск, , 17:59 — REGNUM Детские лагеря Подмосковья перед запуском летней оздоровительной кампании были проверены на соответствие требованиям действующего законодательства. Об этом 1 июня сообщается на сайте правительства Московской области.

Контрольные мероприятия были проведены региональным Госадмтехнадзором. Всего проверки были проведены в 90 учреждениях.

«В компетенции ведомства — выявление нарушений, касающихся несвоевременного окоса травостоя, ненадлежащего состояния территории и зеленых насаждений, ограждений, подъездных путей, подтопления территорий. Инспекторы выявили и устранили 41 нарушение», — сказано в сообщении.

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