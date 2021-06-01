Калуга, , 17:57 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в Калуге отметили Международный день защиты детей. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, во дворце торжеств чествовали многодетные семьи. В торжествах приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель городского головы Ирина Агеева, начальник управления социальной защиты Зоя Артамонова, начальник управления ЗАГС Майя Паненкова и настоятель храма в честь Рождества пресвятой Богородицы протоиерей Алексей Пелевин.

В Калуге отметили Международный день защиты детей Пресс-служба Городской думы Калуги

Юрий Моисеев поздравил членов четырёх многодетных семей, вручил им цветы и подарки. «Поздравляю вас с замечательным праздником — Днём защиты детей. В самом названии праздника кроется его смысл — детей нужно защищать от проблем, невзгод и опасностей. Вырастить и воспитать ребёнка, дать ему образование, помочь выбрать правильную дорогу в жизни очень тяжело. Но, глядя на ваши большие дружные семьи, я уверен, что с этой задачей вы отлично справитесь, — обратился к виновникам торжества Юрий Моисеев. — Калуге исполняется 650 лет, ваши замечательные дети — это будущее нашего города, им в нём жить, работать, развивать его. Хотелось бы, чтобы в наших семьях рождалось как можно больше новых калужан».

Глава городского самоуправления пожелал собравшимся здоровья, мира, любви и благополучия. Имена многодетных родителей были занесены в почетную книгу управления ЗАГС, а дети были в восторге от выступления фокусника.