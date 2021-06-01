Москва, , 17:56 — REGNUM «Главкосмос», дочерняя внешнеэкономическая компания госкорпорации «Роскосмос», планирует заказать два пилотируемых корабля «Союз» и зарезервировать их под обслуживание будущих космических туристов, сообщает 1 июня «Интерфакс» со ссылкой на главу компании Дмитрия Лоскутова.

По его словам, «туристические» космические корабли будут готовы к концу 2023 года.

«Главкосмос» под руководством «Роскосмоса» ведет работу с предприятиями отрасли по созданию опережающего «задела» в части создания космической техники — мы хотим быть готовыми к тому, чтобы услугу коммерческого космического полета можно было предложить заказчику в конце 2023 года. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими представителями заказчиков», — цитирует агентство слова Лоскутова.

«Корабли после завершения всех корпоративных процедур должны быть заказаны под космических туристов — это призвано сократить срок ожидания готовности матчасти, чтобы коммерческим участникам космического полета не приходилось слишком долго ждать», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в РКК «Энергия» заявляли, что стоимость полета космического туриста на корабле «Союз-МС» составит не менее 2,5 млрд рублей.

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