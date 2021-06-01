Ростов-на-Дону, , 17:53 — REGNUM За объекты благоустройства в Ростовской области проголосовали порядка 470 тыс. жителей Ростовской области, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 1 июня.

Отдать голоса за понравившиеся дизайн-проекты благоустройства общественных пространств жители Дона могли в течение пяти недель. В 2022 году планируется обновить территорию парка «Дружба», дизайн-проект которого поддержали более 54 тыс. человек.

Всего в Ростовской области были представлены проекты благоустройства 93 общественных пространств.