Москва, , 17:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

Речь идет о формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза.

Положения протокола направлены на повышение энергетической безопасности государств — членов ЕАЭС, формирование в ЕАЭС правового пространства, позволяющего обеспечить добросовестную конкуренцию, создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности экономик этих государств в сфере электроэнергетики, а также на дальнейшее укрепление их взаимовыгодного и равноправного экономического сотрудничества, отмечается в сопроводительных документах.

Ратификация протокола не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета, следует з документов, представленных в Госдуму.

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