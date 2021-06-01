Волгоград, , 17:53 — REGNUM 300 тысяч человек получили защиту от коронавирусной инфекции благодаря прививкам в Волгоградской области. Юбилейным добровольцем стал 20-летний студент из Волгограда Владислав Етеревсков, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе администрации региона.

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Молодой человек учится на третьем курсе Волгоградского медицинского университета по специальности «Лечебное дело». Среди его родственников и друзей были те, кто перенёс коронавирусную инфекцию.

«Хочу, в первую очередь, обезопасить себя и своих близких. Тем более, что мои друзья и родственники тоже уже привились. А совсем скоро мне предстоит проходить практику, где я буду контактировать с пациентами — мне необходимо заботиться и об их безопасности тоже», — пояснил студент.

С начала прививочной кампании в Волгоградскую область поступили более 334,5 тысячи комплектов вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Полностью прошли иммунизацию уже свыше 227 тысяч жителей региона.