Москва, , 17:47 — REGNUM Западные страны пытаются перестроить международные отношения на новой основе, которая несовместима с принципами функционирования Организации Объединённых Наций. Об этом 1 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС.

«ООН — максимально возможное в нашем мире воплощение многосторонности, и мы будем отстаивать именно такой подход, особенно перед лицом попыток наших западных коллег продвигать альтернативную концепцию, которую они называют мировым порядком, основанным на правилах», — заявил Лавров.

«Все практические воплощения этой концепции показывают, что она носит не универсальный характер, а нацелена на то, чтобы идеи, ценности так называемые, которые Запад исповедует, и которые не разделяются многими другими странами… Запад хочет навязывать в качестве абсолютно неотъемлемого критерия для всех остальных», — указал он.