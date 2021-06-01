Арзамас, Нижегородская область, , 17:46 — REGNUM В селе Чернуха Арзамасского района Нижегородской области неизвестные изуродовали памятник погибшим в Великой Отечественной войне. По предварительной версии, объект повредили не вандалы, а автолюбитель. Подозреваемый не справился с управлением, наехал на стелу и скрылся с места ДТП. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба МВД по Нижегородской области.

Личность нарушителя установлена. По факту ДТП составлены два административных протокола по статьям «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

По информации администрации Арзамасского муниципального района «сельсовет обратится в суд с заявлением о возмещении причиненного ущерба».

Муниципальные власти обещают, что стела будет восстановлена до 22 июня.