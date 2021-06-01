Ярославль, , 17:46 — REGNUM Российский специалист Вадим Евсеев назначен на пост главного тренера ярославского футбольного клуба «Шинник». Об этом 1 июня сообщили на официальном сайте клуба.

В прошедшем сезоне Футбольной Национальной Лиги ярославский «Шинник», набрав лишь 25 очков, занял последнее место в турнирной таблице чемпионата. В следующем сезоне команда будет выступать в ПФЛ.

В составе национальной сборной Вадим Евсеев принял участие в 20-ти матчах, которых отметился одним забитым мячом.

За свою немноголетнюю тренерскую карьеру экс-футболист успел потренировать «Текстильщик», «Амкар», «Анжи», «СКА-Хабаровск» и «Уфу».