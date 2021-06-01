Калуга, , 17:44 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в День защиты детей 15 юных калужан получили паспорта. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в торжественной церемонии приняли участие глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, заместитель начальника УМВД России по городу Калуге Владимир Лесик и начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Любовь Первова.

Юных калужан получили паспорта Пресс-служба Городской думы Калуги

«Сегодня вы получаете свой главный документ — паспорт гражданина России. В нём будут отражены все ключевые моменты вашей жизни — вступление в брак, рождение детей. Это ваш первый шаг на пути во взрослую жизнь, у вас станет больше прав, но вместе с ними прибавится и обязанностей, — обратился к молодым калужанам Юрий Моисеев. — 1 июня во всём мире отмечается День защиты детей. Для родителей вы навсегда останетесь детьми, сколько бы лет вам не исполнилось, они всегда будут стараться уберечь вас от проблем и невзгод. Но жизненный путь каждому из вас придётся пройти самому. Сейчас для вас самое главное — хорошо учиться, получить профессию, реализовать свой потенциал. Желаю вам успехов, счастья и благополучия, любите своих родителей и всегда прислушивайтесь к ним».

Юные калужане принесли торжественную клятву гражданина России, пообещав своей учебой, трудом и делами укреплять авторитет и доброе имя Калуги и России. Поздравили новоиспечённых граждан России творческие коллективы центра «Созвездие», подготовившие концертную программу.