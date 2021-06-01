Москва, , 17:51 — REGNUM К 1 августа 2021 года во всех российских школах должен быть внедрён единый подход к обеспечению безопасности и антитеррористической защиты. Соответствующее поручение дано правительству России президентом страны Владимиром Путиным.

Накануне, 31 июня, сайт Кремля опубликовал перечень поручений, которые президент дал правительству по итогам совещания 13 мая.

«Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ обеспечить внедрение единого подхода к обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости в общеобразовательных организациях, в том числе исходя из численности обучающихся в этих организациях и типов населённых пунктов, в которых они располагаются», — говорится в поручении №2.

Доклад должен быть представлен президенту до 1 августа 2021 г., а затем каждые полгода должны последовать отчёты о реализации этой программы действий. Ответственными назначены глава правительства России Михаил Мишустин, а также высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) в российских регионах.

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