Москва, , 17:43 — REGNUM Страны БРИКС видят необходимость укреплять многосторонность исключительно в универсальном формате на базе Устава ООН. Об этом 1 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС.

«Все страны БРИКС подчеркнули необходимость укреплять многосторонность не где-то в абстрактном или каком-то узком формате, а исключительно в универсальном формате на базе Устава Организации Объединённых Наций», — заявил Лавров.

«Вообще, ООН — максимально возможное в нашем мире воплощение многосторонности, и мы будем отстаивать именно такой подход, особенно перед лицом попыток наших западных коллег продвигать альтернативную концепцию, которую они называют мировым порядком, основанным на правилах», — указал он.