Москва, , 17:43 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу со злоупотреблениями при сборе персональных данных, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.

Вводится запрет на понуждение потребителя под угрозой отказа в совершении сделки к предоставлению персональных данных в случаях, когда предоставление таких данных не предусмотрено законодательством Российской Федерации и не связано с совершением сделки по реализации товаров (работ, услуг).

Законопроект также предусматривает дополнительные императивные требования к договорам с участием потребителей.

Необходимость установления перечня условий, ущемляющих права потребителей позволит своевременно информировать потребителей, а также бизнес о недопустимости включения в договоры ненадлежащих условий, противоречащих обязательным требованиям законодательства, указали авторы.

Нововведение призвано ограничить практику принудительного или непрозрачного, неосознанного сбора персональных данных потребителей для целей, не связанных с заключением и исполнением договора, отмечают в правительстве.

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