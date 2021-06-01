Пермь, , 17:42 — REGNUM В Перми начался снос торговых павильонов наулице Петропавловской и Комсомольском проспекте, сообщает пресс-служба мэрии.

Шесть земельных участков изъяты у собственников и переходят в муниципальное владение. После демонтажа нестационарных торговых объектов эти земли станут частью благоустроенного городского пространства.

Ожидается, что в ближайшее время начнется снос объектов и по ул. Николая Островского, 93.

По данным СМИ, по ряду объектов возникли споры относительно выкупной стоимости. В результате сроки демонтажа были сдвинуты.

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