1 июня 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили принятый украинским парламентом законопроект, в соответствии с которым на Украине ограничивается оборот пластиковых пакетов.

Оксана Переможенко, , 19:50 — REGNUM Верховная рада Украины приняла законопроект, ограничивающий оборот пластиковых пакетов в стране. Таким образом, на Украине могут запретить использование сверхлёгких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм. Исключение могут сделать для пакетов размера 225×345×450 мм, которые используются для хранения мяса, рыбы и продуктов на их основе, а также для пластиковых упаковок сыпучих продуктов. За распространение пластиковых пакетов, согласно документу, предусмотрен штраф до 3,4 тыс. гривен, или около $124. Повторное нарушение закона предусматривает штраф в размере 8,5 тыс. гривен, или $309.

Пластиковый мусорный пакет (сс) cocoparisienne

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Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Страна.ua». Некоторые из комментирующих отметили, что законопроект важный, но его надо было принимать еще лет двадцать назад. Иные отметили, что есть законопроекты и поважнее, нежели этот. Третьи вспомнили Советский Союз, в котором не было пластиковых пакетов, отметив, что СССР за это тогда высмеивали. Также были и те, кто указал, что таким образом появился дополнительный источник пополнения бюджета.

«Это то, что нам жизненно необходимо!» — написала Эмилия В.

«Правильно, конечно, но чем заменим?» — спросила Инна П.

«И что теперь, мешочки шить как при «совке?» — спросила Наталия К.

«Прежде чем запретить, нужно было определить, чем заменить пакеты, запрещать легко, а чем пользоваться — не решили. Главное, штраф уже озвучили», — пишет Раиса Т.

Верховная рада Украины Rada.gov.ua

«Надо было об этом думать еще 20 лет назад», — добавила Наталья Я.

«Ну хоть что-то нормальное приняли для людей, ох заживём теперь», — иронизирует Александр М.

«Ну комедианты. Экологию надо охранять, но начинать надо не с этого. В бюджет очень не хватает?» — спросила Татьяна П.

«Очень верное решение. Его принять нужно было лет 20 назад еще. Реально не понимаю тех, кто недоволен этим решением», — отметил Андрей С.

«Срочно собираем пакетики. Будем стирать, как раньше», — шутит Liudmila N.

«Маятник качнулся, и, оказывается, не всё так хреново было в прошлой жизни, над которой многие так любят потешаться! Так высмеивали наши соки в 3-х литровых стеклянных банках, наши походы за молоком с бидончиком и колбасу в пергаментной бумаге: «Фу, дикие люди! Да в цивилизованных странах соки в маленьких пакетиках, с трубочкой! Да там всё расфасовано в яркие обёртки…» — отметила Татьяна Н.

«Очень важный и безотлагательный закон на фоне роста тарифов и нищеты в стране», — добавила Анна.

«Меняется все в наш век перемен… © А как костерили «совок», что весь мир пользуется пластиковыми пакетами, а мы — нет? Как сейчас оказывается, по огромнейшему количеству вопросов мы таки были впереди планеты всей…» — отметил Игорь К.

С пакетом

«У кого-то производство «эко-пакетов» простаивало или не было загружено», — добавил Евгений Б.

«Все что угодно, только не тарифы и цены», — подытожил Andrey L.

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Напомним, сегодня, 1 июня, парламент Украины не поддержал законопроект №5554, предусматривающий отсрочку обязательного озвучивания кино на украинский язык.