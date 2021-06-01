Ростов-на-Дону, , 17:41 — REGNUM Стали известны подробности смертельной аварии с участием двух большегрузных автомобилей в Целинском районе Ростовской области. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД, один из водителей, предположительно, не учёл сложные погодные условия.

Водитель MAN-1932 с полуприцепом Krone-SD27 по пути из Сальска в направлении станицы Егорлыкской, по предварительным данным, не учёл погодные условия, в результате чего допустил занос полуприцепа, не справился с управлением и столкнулся со встречным КамАЗ-65 116 с полуприцепом ЧМЗАП-99 065, перевозившего цемент. Оба автомобиля загорелись.

Оба водителя от полученных травм скончались на месте.

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