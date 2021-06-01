Бишкек, , 17:40 — REGNUM В начале 2021 года в Киргизии проживали 2 млн 512 тысяч детей и подростков. За год их численность выросла на 2,3% или почти на 56 тысяч человек. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете сегодня, 1 июня.

При этом, как отмечают в ведомстве, в 2020 году в республике родилось более 158 тысяч детей, в том числе 81 тысяча мальчиков и 77 тысяч девочек.

Каждый пятый новорожденный в Киргизии рожден вне официального брака. Однако следует учитывать, что в последние годы широкое распространение получили «религиозные браки», совершенные только по мусульманским обрядам без регистрации в ЗАГСе.

Также в республике насчитывается около 340 тысяч детей, которые воспитываются в социально незащищенных, неблагополучных и находящихся в затруднительном положении семьях.