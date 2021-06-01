Валенсия, Испания, , 17:40 — REGNUM Руководство испанской «Валенсии» намерено в летнее трансферное окно расстаться с 30-летним фланговым нападающим сборной России Денисом Черышевым. Об этом 1 июня сообщило издание AS. Как сообщает источник, «летучие мыши» также намерены продать Муктара Дьякаби и Хасона.

В прошедшем сезоне Денис Черышев принял участие в 21-м матче испанской Примеры, в котором отметился тремя результативными передачами. В составе национальной сборной футболист забил один гол в трех матчах Лиги Наций УЕФА 2020/21.

Денис Черышев перешел в «Валенсию» 1 июля 2019 года из «Вильярреала». «Летучие мыши» заплатили за российского футболиста 6 миллионов евро. На данный момент transfermarkt оценивает Черышева в 3,5 миллиона евро. Контракт футболиста с «Валенсией» рассчитан до конца следующего сезона.