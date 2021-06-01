Калуга, , 17:42 — REGNUM В Калужской области за январь-апрель в хозяйствах всех категорий было произведено около 150,3 тыс. тонн молока, что к соответствующему периоду 2020 года составило 107,7%, сообщает 1 июня корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

В калужских сельскохозяйственных организациях сосредоточено 91% голов КРС от общего поголовья области — 9 7,5 тыс. голов. Было произведено 97% молока от общего производства. Надои молока на одну корову в сельхозорганизациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за четыре месяца составили 2 950 кг против 2 794 кг в соответствующем периоде 2020 года (больше на 5,6%). В 2020 году сельские хозяйства произвели порядка 396 тысяч тонн молока, увеличив за год валовый продукт на 8%. В апреле средняя потребительская цена на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% жирности по Калужской области составила 61,68 руб. за литр, на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности — 78,44 руб. за литр.

1 июня отмечается всемирный день молока. Праздник установлен продовольственной и сельскохозяйственной организацией объединённых наций (ФАО). Основной целью праздника является информирование населения о молоке и молочном производстве. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ежедневно потреблять три молочных продукта. На основе молока производят: сливки, сметану, творог, сыр, кумыс, кефир, йогурт, ряженка, простоквашу, а также всевозможные молочные напитки, творожные и сырковые массы, кремы.

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