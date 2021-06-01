Мадрид, , 17:31 — REGNUM Мадрид не планирует открывать канцелярию в Приштине, как об этом недавно писали албанские СМИ, сообщил МИД Испании 31 мая.

«Позиция Испании по поводу непризнания декларации о независимости, которую Приштина приняла в 2008 году, не изменилась и не изменится, если этот вопрос не будет решен в результате диалога Белграда и Приштины», — цитирует портал «Косово онлайн» сообщение испанского внешнеполитического ведомства.

Тем не менее, в сообщении подчеркивается, что необходимо возобновить переговоры между Белградом и Приштиной и попытаться достичь соглашения, которое будет приемлемо для обеих сторон и основано на принципах международного права.

«У нас есть господин Боррель, который поможет в достижении данной цели, он очень заинтересован в том, чтобы помочь в разрешении конфликта, а также есть спецпредставитель ЕС Мирослав Лайчак, которого мы полностью поддерживаем. Мы готовы сотрудничать, так как для Испании приоритетом является политическая стабильность и экономическое процветание Балкан», — подчеркнул МИД Испании.

Напомним, что ранее албанские СМИ сообщили о том, что Мадрид собирается открыть канцелярию в Приштине, что можно рассматривать как первый шаг к установлению дипотношений. Президент Сербии Александр Вучич в эфире сербского телеканала Happy 31 мая заявил о том, что по данным МИД Сербии, Греция планирует поднять свои отношения с Приштиной на более высокий уровень, а Испания планирует открыть там свою канцелярию. Эти две страны находятся в списке пяти стран ЕС, которые до сих пор не признали независимость Косово.