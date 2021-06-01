Москва, , 17:30 — REGNUM Всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе продолжает прорабатываться. Об этом 1 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС.

«Что касается совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, переговоры идут. На них достигнут существенный прогресс. Окончательные решения пока ещё не приняты, там остаются вопросы, которые требуют уже политических решений в столицах наиболее заинтересованных государств», — заявил Лавров.