Москва, , 17:30 — REGNUM Во вторник, 1 июня, в Кремле прошло заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Участники обсудили развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи. В заседании принял участие генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Мероприятие провела председатель Совета Федерации, председатель Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детства Валентина Матвиенко. По ее словам, защита детства становится сегодня безусловным приоритетом государства и общества, закрепленным в Конституции РФ.

«У нас сделано в этой сфере немало даже по самым строгим меркам. Важные вехи на этом пути — Национальная стратегия действий в интересах детей 2012−2017 годов, а также ее продолжение — Десятилетие детства на 2018−2027 годы. По охвату проблем, комплексному подходу к их решению, обеспечению ресурсами — это один из самых масштабных подобных проектов в истории страны», — отметила Валентина Матвиенко.

Реализуются национальные проекты, государственная, федеральные и региональные программы, стратегии, в рамках которых вопросы детства — ключевые, сказала Председатель СФ.

«Поддержка семьи, детства — вошли в число национальных целей развития России, стали одной из основных тем недавнего Послания Президента РФ Федеральному собранию. Акценты, расставленные в нем, четко свидетельствуют о том, что поддержка семьи и детства — это стратегия на годы вперед, фундамент социальной политики нашего государства», — подчеркнула она.

Сегодня можно с полным основанием говорить и о конкретных практических результатах этой работы, считает спикер СФ: «Они весомые. Практически снята проблема нехватки детских садов, обновляются действующие, строятся новые школьные здания, что позволит уже в ближайшие годы ликвидировать вторые-третьи смены. Завершается процесс подключения школ к интернету. По инициативе Президента в начальных классах школ введено бесплатное питание».

Россия сегодня входит в мировою пятерку стран по охвату населения всеми видами образования, сказала Валентина Матвиенко, отметив, что «отечественное образование остается одним из лучших в мире. Российские школьники — в числе победителей и призеров международных конкурсов по информатике, точным, естественным наукам. Перечень этот можно было бы продолжать».

В ходе своего выступления генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров напомнил, с момента создания Указом президента России Владимира Владимировича Путина автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» недавно исполнилось 3 года. Сейчас платформа — это целая линейка проектов и конкурсов — всего их 26, сообщество из 5 млн россиян всех возрастов, а также действующий эффективный механизм самореализации граждан.

«В первую очередь, мы нацелены на молодежь, студентов, на школьников. Из этих 5 млн человек более 4 млн — школьники и студенты», — подчеркнул Алексей Комиссаров.

В прошлом году на платформе был запущен первый в стране всероссийский конкурс для школьников с сильной профориентационной составляющей и обязательным предоставлением участнику обратной связи о его результатах. Это конкурс «Большая перемена». В первый же сезон он стал самым массовым и популярным проектом. Получить бонусы от участия в нем может каждый конкурсант, а не только тот, кто дойдет до финишной прямой и станет победителем.

«Главное отличие этого конкурса от всех остальных наших проектов в том, что не нужно было сразу определять, в каком направлении ты хочешь двигаться. Можно было во время самого проекта эти направления менять. Это очень важно для подросткового возраста, потому что не всегда ребятам сразу понятно, что они хотят. Когда есть возможность попробовать — это очень здорово»,-считает Алексей Комиссаров.

В этом году после успеха «Большой перемены» стартовал аналогичный проект для студентов — «Твой ход». Сейчас идет сбор заявок, уже принято около 380 тысяч регистраций. Заявочная кампания продлится до 12 июня.

«По опросам и исследованиям, многие кружки и секции в нашей стране платные. Но наша платформа, ее проекты, конкурсы и мероприятия как раз дают дополнительные возможности для развития — помимо тех, что ребята получают в школе — абсолютно бесплатно. По сути, такие проекты дополняют и обогащают образовательный процесс. Они общедоступны из любой точки мира, достаточно иметь выход в интернет. И мы считаем, что эту тенденцию нужно развивать», — отметил Алексей Комиссаров.

Кроме того, внутри «взрослых» конкурсов платформы открываются «детские» номинации и направления. Так, например, в платформу входит проект «Моя страна — моя Россия», заявочная кампания которого завершилась 31 мая. В этом году в нем открыто новое направление для детей до 13 лет — «Сказки о космосе». Участвовать в нем дети могут вместе со своими родителями. В этом смысле проект выполняет еще и роль организатора семейного досуга. Юные конкурсанты участвуют со своими «космическими» рассказами и рисунками.

Алексей Комиссаров также рассказал, что в марте этого года совместно с ВЦИОМ платформой был проведен опрос среди конкурсантов «Большой перемены». 95% участников заявили о том, что хотели бы участвовать и в других проектах платформы.

«Это неудивительно, ведь ребята попробовали эту атмосферу и хотят двигаться дальше. 70% опрошенных признались, что участие помогло им определиться с профессиональной областью, в которой они хотят развиваться. А 58% отметили «крайне положительный» эффект конкурса на самореализацию. Для нас это самый главный результат», — подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей».

Участники и победители конкурсов получают много призов, много возможностей, например, путевки в детские лагеря. В этом году благодаря Президенту Российской Федерации и решению Правительства РФ нововведением стал туристический кэшбек. Благодаря этому решению дети смогут лучше познакомиться с нашей страной, смогут путешествовать и получить скидку до 70%. Такой кэшбек получат участники проектов платформы «Россия — страна возможностей».

«Мы активно внедряем цифровые технологии, у нас есть цифровая платформа, где можно проверить свои знания. Говоря о цифровых технологиях, считаю важным отметить инициативу, которая буквально 10 дней назад нашла живой отклик на площадке Российского интернет-форума и была поддержана его участниками. Мне очень понравилась инициатива компаний, которые заявили о том, что они готовы создать альянс, который будет нацелен на защиту детей в информационном пространстве. Это очень важная, полезная инициатива, такие примеры есть в других странах. Будем ждать предложений от российских и зарубежных ИТ-компаний, надеюсь, что и Совет поддержит эту инициативу», — добавил спикер.

Завершая свое выступление, Алексей Комиссаров отметил, что за три года работы платформы «Россия — страна возможностей» «мы научились очень хорошо выявлять лучших ребят и давать им возможность продвинуться. Но пока, на мой взгляд, мы не очень хорошо работаем с теми, кто прошел через все проекты. Это наш вызов, мы должны сделать так, чтобы мы не теряли этих детей, студентов, чтобы мы продолжали с ними работать. Мы сейчас запускаем трек «Развитие», выстраиваем образовательные программы Мастерской управления «Сенеж», реализуем программу «Наставничество», а также формируем сообщество выпускников проектов нашей платформы».