Москва, 1 июня 2021, 17:30 — REGNUM Во вторник, 1 июня, в Кремле прошло заседание Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Участники обсудили развитие системы дополнительного образования, выявления и сопровождения талантливых детей и молодежи. В заседании принял участие генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Мероприятие провела председатель Совета Федерации, председатель Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детства Валентина Матвиенко. По ее словам, защита детства становится сегодня безусловным приоритетом государства и общества, закрепленным в Конституции РФ.
Реализуются национальные проекты, государственная, федеральные и региональные программы, стратегии, в рамках которых вопросы детства — ключевые, сказала Председатель СФ.
Сегодня можно с полным основанием говорить и о конкретных практических результатах этой работы, считает спикер СФ: «Они весомые. Практически снята проблема нехватки детских садов, обновляются действующие, строятся новые школьные здания, что позволит уже в ближайшие годы ликвидировать вторые-третьи смены. Завершается процесс подключения школ к интернету. По инициативе Президента в начальных классах школ введено бесплатное питание».
Россия сегодня входит в мировою пятерку стран по охвату населения всеми видами образования, сказала Валентина Матвиенко, отметив, что «отечественное образование остается одним из лучших в мире. Российские школьники — в числе победителей и призеров международных конкурсов по информатике, точным, естественным наукам. Перечень этот можно было бы продолжать».
В ходе своего выступления генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров напомнил, с момента создания Указом президента России Владимира Владимировича Путина автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» недавно исполнилось 3 года. Сейчас платформа — это целая линейка проектов и конкурсов — всего их 26, сообщество из 5 млн россиян всех возрастов, а также действующий эффективный механизм самореализации граждан.
В прошлом году на платформе был запущен первый в стране всероссийский конкурс для школьников с сильной профориентационной составляющей и обязательным предоставлением участнику обратной связи о его результатах. Это конкурс «Большая перемена». В первый же сезон он стал самым массовым и популярным проектом. Получить бонусы от участия в нем может каждый конкурсант, а не только тот, кто дойдет до финишной прямой и станет победителем.
В этом году после успеха «Большой перемены» стартовал аналогичный проект для студентов — «Твой ход». Сейчас идет сбор заявок, уже принято около 380 тысяч регистраций. Заявочная кампания продлится до 12 июня.
Кроме того, внутри «взрослых» конкурсов платформы открываются «детские» номинации и направления. Так, например, в платформу входит проект «Моя страна — моя Россия», заявочная кампания которого завершилась 31 мая. В этом году в нем открыто новое направление для детей до 13 лет — «Сказки о космосе». Участвовать в нем дети могут вместе со своими родителями. В этом смысле проект выполняет еще и роль организатора семейного досуга. Юные конкурсанты участвуют со своими «космическими» рассказами и рисунками.
Алексей Комиссаров также рассказал, что в марте этого года совместно с ВЦИОМ платформой был проведен опрос среди конкурсантов «Большой перемены». 95% участников заявили о том, что хотели бы участвовать и в других проектах платформы.
Участники и победители конкурсов получают много призов, много возможностей, например, путевки в детские лагеря. В этом году благодаря Президенту Российской Федерации и решению Правительства РФ нововведением стал туристический кэшбек. Благодаря этому решению дети смогут лучше познакомиться с нашей страной, смогут путешествовать и получить скидку до 70%. Такой кэшбек получат участники проектов платформы «Россия — страна возможностей».
Завершая свое выступление, Алексей Комиссаров отметил, что за три года работы платформы «Россия — страна возможностей» «мы научились очень хорошо выявлять лучших ребят и давать им возможность продвинуться. Но пока, на мой взгляд, мы не очень хорошо работаем с теми, кто прошел через все проекты. Это наш вызов, мы должны сделать так, чтобы мы не теряли этих детей, студентов, чтобы мы продолжали с ними работать. Мы сейчас запускаем трек «Развитие», выстраиваем образовательные программы Мастерской управления «Сенеж», реализуем программу «Наставничество», а также формируем сообщество выпускников проектов нашей платформы».