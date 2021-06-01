Екатеринбург, , 17:37 — REGNUM Венский фестиваль музыкальных фильмов в Екатеринбурге откроют артисты Большого и Мариинского театров, сообщают организаторы.

Фестиваль пройдёт в городе уже 12-й раз. С 1 по 24 июля 2021 года горожане и гости Екатеринбурга смогут оценить на большом экране музыкальные концерты и фильмы.

Мероприятие откроют гала-концертом оперных звёзд Большого и Мариинского театров в сопровождении оркестра «Урал Опера Балет». Перед зрителями предстанут Юлия Маточкина, Иван Гынгазов, Мария Мотолыгина и другие исполнители.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году фестиваль перенесли из-за пандемии COVID-19.

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