Москва, , 17:25 — REGNUM Участники БРИКС и ЕАЭС готовы расширять использование расчётов в национальных валютах. Об этом 1 июня заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС.

«Да, мы и в рамках БРИКС, и в рамках Евразийского экономического союза активно работаем над тем, чтобы больше использовать расчётов в национальных валютах. При всех обстоятельствах, это, по-моему, будет только повышать надёжность наших отношений», — заявил Лавров.